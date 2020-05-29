İstanbul'da vatandaşlar kısıtlama öncesi meydanlara koştu
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İstanbul'da vatandaşlar kısıtlama öncesi meydanlara koştu

Yeni tip korona virüs ile ilgili alınan tedbirlerin 1 Haziran'dan itibaren normalleşmesi beklenirken İstanbul'da vatandaşlar, yetkili isimler ve uzmanlardan gelen "Rehavete kapılmamak" gerekir sözlerini dinlemedi.

İstanbul'da vatandaşlar kısıtlama öncesi meydanlara koştu
29.05.2020 17:32 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:35

Yeni tip korona virüs ile ilgili alınan tedbirlerin 1 Haziran'dan itibaren normalleşmesi beklenirken İstanbul'da vatandaşlar, yetkili isimler ve uzmanlardan gelen "Rehavete kapılmamak" gerekir sözlerini dinlemedi. Vatandaşların bu gece saatlerinden itibaren başlayacak olan 2 günlük kısıtlama öncesi meydanlara çıktığı ve birçok kişinin maske takmadığı görüldü. Öte yandan maskesiz dışarı çıkan ve "acele ile evden çıktık" diyen genç kızlara polis ekipleri tarafından ceza kesildi.

İstanbul'da 1 Haziran'da başlayacak olan normalleşme adımlarını beklemeyen vatandaşlar sokaklara akın etti. Yasak olmasına rağmen birçok yaşlı vatandaşın dışarı çıktığı görüldü. Dışarı çıkan vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları görüldü. Yetkili isimlerin ve uzmanların özellikle, "Rehavete kapılmayın" açıklaması yaptığı bu günlerde vatandaşlar bu uyarılara kulak asmayarak maske dahi takmadığı görüldü.

Dışarı çıkan Ali Ural, "Borcumu ödemeye geldim. Borcum daha önemliydi. Dışarı çıkmak bizim zarar veriyor. Dışarı çıktığım için pişmanım. Borç daha önemli olduğu için çıktım. Korona gizli bir düşmandır" dedi.

Polis denetimine yakalanan maskesiz iki genç kız ise, "Aceleden takamadık. Arkadaşımızı bulamadık. Bu ikinci gelişimiz. Aceleden geldik. Kimlik numaramı bilmiyoruz" açıklamasını yaptı. Polis ekipleri ise kızlara maske takmadıklarından ötürü cezai işlerim uyguladı.

Bir başka vatandaş ise, "Evde otura otura bunaldım. Diyalizden çıktım yürümek istedim. Çok şükür iyiyim" dedi.

(Erdal Can İçelli/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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