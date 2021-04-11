İstanbul'da uyuşturucu yapımında kullanılan 9 ton sıvı asetik anhidrit ele geçirildi
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İstanbul'da uyuşturucu yapımında kullanılan 9 ton sıvı asetik anhidrit ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel
İstanbul'da uyuşturucu yapımında kullanılan 9 ton sıvı asetik anhidrit ele geçirildi

İstanbul'da bir tırda yapılan aramada, uyuşturucu yapımında kullanılan toplam 9 ton sıvı asetik anhidrit ele geçirildi.

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İstanbul'da bir tırda yapılan aramada, uyuşturucu yapımında kullanılan toplam 9 ton sıvı asetik anhidrit ele geçirildi.

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından Türkiye'ye, uyuşturucu imalatında kullanılan asetik anhidritin getirileceği bilgisini aldı.

Ekipler, kurulan paravan bir şirket aracılığıyla asetik anhidritin getirileceğini tespit etti.

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda şüphelilerin Türkiye'deki bağlantılarını ortaya çıkarmak için takibe başlayan jandarma, sevki yapılan uyuşturucu hammaddesini 2 bin 500 kilometre boyunca takip etti.

Ekipler, tırdaki hammadde yüklü tankların, Büyükçekmece'deki uluslararası bir lojistik firmasında indirildiğini, daha sonra başka bir tıra yüklenildiğini belirledi.

Yola çıkan tırı durduran ekipler, şüpheliler T.K ile E.K'yi gözaltına aldı. Tırdaki aramada, 8 tank içerisinde, 9 ton sıvı asetik anhidrit ele geçirildi.

Ele geçirilen hammaddenin 4,5 ton eroin üretimine yetecek miktarda olduğu belirlendi.

Şüphelilerin ifadelerinde, hammaddeyi Van'da uyuşturucu üretiminde kullanacaklarını belirttikleri öğrenildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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