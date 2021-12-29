İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 85 -1 - Haberler
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İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 85 -1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHAİstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

İSTANBUL (DHA) - Gamze ŞİMŞEK - Mustafa ESEN - İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHA

İstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik yoğunluk verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı.

İstanbul'da trafik adım adım ilerliyor. İş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 18.40 itibariyle trafik yüzde 85 olarak ölçüldü.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 85 -1

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 85 -1

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 85 -1

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