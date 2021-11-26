İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 25'lik zam teklifi Aralık ayına bırakıldı
İhlas Haber Ajansı / Sümeyye İnal - Haberler | Genel
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 25'lik zam teklifi Aralık ayına bırakıldı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, toplu ulaşıma yüzde 25'lik zam teklifi oy birliği ile Aralık ayına bırakıldı.
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 25'lik zam teklifi Aralık ayına bırakıldı
İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, toplu ulaşıma yüzde 25'lik zam teklifi oy birliği ile Aralık ayına bırakıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısı 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde saat 16.00'da başladı. Toplantıda İBB'nin toplu ulaşım ücret tarifelerine yüzde 25'lik zam teklifi oy birliği ile Aralık ayına bırakıldı.