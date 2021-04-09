Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 6 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 6 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır Lice'de, 3 Ekim 2020'de "Yıldırım-7 Operasyonu" kapsamında etkisiz hale getirilen 3 teröristin üzerinden çıkan dijital malzemelerde yapılan incelemede, 9 "iş birlikçi" örgüt üyesinin İstanbul'da düzenlenen çok sayıda saldırı ve eylemle bağlantısının olduğu tespit edildi.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmalarının ardından 5 ilçede 9 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdürüldüğü bildirildi.

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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