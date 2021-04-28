İstanbul'da tam kapanma öncesi otogarda yoğunluk sürüyor

Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararı sonrası İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda oluşan yoğunluk sürüyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararı sonrası İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda oluşan yoğunluk sürüyor. Memleketine, yazlık yerlere ve yurt dışına çıkmak isteyenler otogarda yoğunluk oluştururken, bilet fiyatları da yükseldi.

29 Nisan'da başlayacak olan tam kapanmaya bir gün kala vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti. Kısıtlama başlamadan önce memlekete, yazlığa ve yurt dışındaki ailelerinin yanına gitmek isteyen vatandaşlar otogarda yoğunluk oluşturdu. Otobüs firmaları da talep üzerine ek seferler koyarken bilet fiyatlarında artış yaşandı.

"Bayram yoğunluğu gibi bir yoğunluk oluştu"

Otogarda talebin çok yüksek olduğunu dile getiren firma çalışanı Servet Zengin, "Baya bir yoğunluk var. Fiyatlar da yükseldi. Yüzde 50 kapasite ayın 29'undan sonra başlıyor. Şu an ilave servisler başladı. Bayram yoğunluğu gibi bir yoğunluk oluştu. İlave servisler olduğu için insanlar erkenden biletlerini alabiliyorlar" diye konuştu.

"Şu anda İstanbul'dan Anadolu'ya gidişler yoğun"

Bir seyahat firmasının kaptan şoförü İbrahim Çamlı, "Bayram öncesi herkes memleketine kaçmaya çalışıyor. Firmalar ilave araçlar çıkardı. Taşıma kapasitesi yarım kapasiteye düşecek. Firmaların çoğu kan ağlıyordu. Yarım kapasiteye düştüğü zaman arabacıların işi komple bozulacak. Onlar da kısıtlamaya gidecek. Şu anda İstanbul'dan Anadolu'ya gidişler yoğun" dedi.

"Bir gün sonraya bıraksaydım bilet bulamayacaktım"

Manisa'ya gitmek için biletini erkenden alan Şenol Gündoğdu, "Tam kapanma olacağı belliydi. Birkaç gün önceden biletimi aldım. Bir gün sonraya bıraksaydım bilet bulamayacaktım. Baktım, kontrol ettim. Birkaç kişilik boş koltuk vardı. Aldım biletimi. Şu anda gideceğim. 17 gün mecburen kalacağım. Ailemin olduğu yer daha iyi. 17 gün evde kalacağımız için aileyle kalmak daha mantıklı" ifadelerini kullandı.

"Ordu'da kalıyordum Salzburg'a gidiyorum"

Kapanma başlamadan önce Avusturya'ya giden Ekrem Şahin, "Ayın 1'inde günüm doluyordu. Bu yasaklar da çıktı. Çoluk çocuk orada. Emekliyim. Onun için oraya gitmek istiyorum. Kapanmadan sonra döneceğim. Aslında köyüm güzeldi. 17 gün tek kalmaktansa orada geçirmeyi tercih ettim. Ordu'da kalıyordum Salzburg'a gidiyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı