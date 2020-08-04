İstanbul'da taksicilere puan sistemi geliyor Kullandıkları taksinin şoförüne mobil uygulama üzerinden trafik kurallarına uyma, nezaket, yolcu ve yol güvenliği gibi birçok konuda puan verecek.

Kullandıkları taksinin şoförüne mobil uygulama üzerinden trafik kurallarına uyma, nezaket, yolcu ve yol güvenliği gibi birçok konuda puan verecek. Bu puan, sistem üzerinden görülecek. Bu projeyle notunu yükseltmek isteyen şoförler arasında tatlı rekabet yaşanması hedefleniyor. (İHA) Kaynak: İHA