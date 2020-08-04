İstanbul'da taksicilere puan sistemi geliyor
Kullandıkları taksinin şoförüne mobil uygulama üzerinden trafik kurallarına uyma, nezaket, yolcu ve yol güvenliği gibi birçok konuda puan verecek.
04.08.2020 15:32 | Son Güncelleme: 04.08.2020 15:41
Kullandıkları taksinin şoförüne mobil uygulama üzerinden trafik kurallarına uyma, nezaket, yolcu ve yol güvenliği gibi birçok konuda puan verecek. Bu puan, sistem üzerinden görülecek.
Bu projeyle notunu yükseltmek isteyen şoförler arasında tatlı rekabet yaşanması hedefleniyor.
(İHA)
Kaynak: İHA