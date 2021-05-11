İstanbul'da taksiciler, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'deki saldırılarını protesto etti
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İstanbul'da taksiciler, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'deki saldırılarını protesto etti

İstanbul'da taksiciler, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'deki saldırılarını protesto etti
Anadolu Ajansı / Emin İleri - Haberler | Güncel

İstanbul'da taksiciler, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa ve Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.

İstanbul'da taksiciler, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa ve Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.

Taksiciler araçlarıyla Beşiktaş Levent'teki İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önüne geldi.

Burada araçlarından inen, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhinde sloganların olduğu dövizler taşıyan katılımcılar, bir süre "Kahrolsun İsrail", "Enkazını göreyim İsrail" şeklinde sloganlar attı.

İsrail'in saldırılarını kınayan taksiciler, daha sonra araçlarına binerek buradan ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin İleri

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