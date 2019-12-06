İstanbul'da sürpriz buluşma

06.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:45

Bir süre önce Türkiye'ye yerleşerek yönetmen Sertaç Baycan'la evlenen Hindistanlı yazar Ann Meryem Baycan, 2 Aralık Salı akşamı İstanbul'da Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya ile bir araya geldi. Hilton İstanbul Bosphorus Otel'de gerçekleşen buluşmaya Büyükelçi'nin eşi Ranu Bhattacharyya ile Sertaç Baycan da katıldı. Ann Meryem Baycan, keyifli geçen sohbetin sonunda Büyükelçi ile eşine, şubat ayında Türkiye'de yayınlanacak "Kum ve Deniz: Kumdaki Ayak İzleri" adlı romanının İngilizce baskısını hediye etti.

ARAMIZDA GÜÇLÜ BİR BAĞLANTI VAR

Kitabının Türkçeye çevrilecek olmasının heyecanını yaşadığını söyleyen Ann Meryem Baycan, Büyükelçi Bhattacharyya ile görüşmesinin detaylarını ise şöyle anlattı: "Hindistan ile Türkiye'yi kültür, yemek ve filmlerle birleştiren güçlü bir bağlantı var. Burada Hint filmleri seviliyor, Hindistan'da Türk dizileri izleniyor. İki ülkenin yemekleri ve kültürleri arasında da benzerlikler var. Büyükelçi ile görüşmemizde de bunlardan bahsettik. Bir arkadaşlık ve bağlantı gecesiydi. Ayrıca Hindistan'a dair anılarımızı, Yeni Delhi'deki okulumu da konuştuk. Güzel bir geceydi. Büyükelçi ile eşine kitabımı sunmak da harika oldu."

Kaynak: Bültenler