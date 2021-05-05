İstanbul'da suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ - Haberler | Güncel

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde, Kağıthane ve Ümraniye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ilçede operasyon yaptı. Yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. 

 

KAĞITHANE'DE İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDIKaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyon yaptığı adreslerden biri Kağıthane'ye bağlı Gürsel Mahallesi Vefa Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katı oldu. Saat 06.00'da adrese gelen ekipler evde yaptıkları işlemlerin ardından iki kişiyi gözaltına aldı.  ÜMRANİYE'DE DE BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Ümraniye, Madenler Mahallesi Kalkandere Sokak'ta bulunan adrese yapılan baskında da ekipler bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. 


- İstanbul
İstanbul'da suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı
İstanbul'da suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı
İstanbul'da suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı
İstanbul'da suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı
İstanbul'da suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı
İstanbul'da suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı
İstanbul'da suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı
İstanbul'da suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı
İstanbul'da suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı
İstanbul'da suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı
İstanbul'da suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı
İstanbul'da suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ

Vali Yerlikaya İstanbul'da 3 milyon 835 bin doz aşı yapıldığını açıkladı
Vali Yerlikaya İstanbul'da 3 milyon 835 bin doz aşı yapıldığını açıkladı
Sahtekarlığın böylesi görülmedi! Sahte basın kartları, yazar kasa fişleri havada uçuştu
Sahtekarlığın böylesi görülmedi! Sahte basın kartları, yazar kasa fişleri havada uçuştu
İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün güncel talebe yapılanmasına yönelik operasyon
İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün güncel talebe yapılanmasına yönelik operasyon
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Mevlüt Çavuşoğlu Antonio Guterres Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Eda Ece Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Hakan Sabancı
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Gökhan Töre Fırat Aydınus Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İstanbul'da suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 07:32:01. #1.14#

title