İstanbul'da şiddetli rüzgar: Gökyüzü kara bulutlarla kaplandı

İstanbul'da şiddetli rüzgar: Gökyüzü kara bulutlarla kaplandı İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşatırken, mega kentte gökyüzünü kara bulutlar kapladı.

İstanbul'da şiddetli rüzgar: Gökyüzü kara bulutlarla kaplandı

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşatırken, mega kentte gökyüzünü kara bulutlar kapladı.

Meteorolojinin yaptığı tahminlere göre, İstanbul'da öğlen saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli sağanak yağış görülüyor. Beyoğlu ve Sarıyer'de ise kuvvetli rüzgar etkili olmaya başladı. Taksim Meydanı'nda etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken, bayrakların koparcasına saklandıkları görüntülendi. Sarıyer'de ise rüzgarın etkisiyle denizde dalgalar oluştu. Mega kentin üzerini kaplayan kara bulutlar ise kameraya böyle yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Yıldız