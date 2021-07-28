İstanbul'da sıcak havalar vatandaşı bunaltmaya devam ediyor

Abdul Samet Kaya - Furkan Çon - Mustafa AyabakanİSTANBUL (İHA) - İstanbul'da son günlerde etkili olan yüksek sıcaklıklar nedeniyle, vatandaşlar sokakta bulundukları süreçte zorluk yaşadıklarını belirtiyor.

Abdul Samet Kaya - Furkan Çon - Mustafa Ayabakan

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da son günlerde etkili olan yüksek sıcaklıklar nedeniyle, vatandaşlar sokakta bulundukları süreçte zorluk yaşadıklarını belirtiyor. Kimi vatandaşlar mecbur olmadıkça sıcak havalarda dışarı çıkmazken kimisi de sokakta gezmekten kendini alıkoymuyor. Öte yandan İstanbul'da bugün hava sıcaklığının 32,7 derece olduğu, nem oranının ise yüzde 34 ile 82 arasında olduğu gözlendi.

İstanbul son haftaların en sıcak günlerini yaşamaya devam ediyor. 40 derecelere yaklaşan sıcaklık sonrası sabah ve öğle saatlerinde İstanbul'un caddeleri de boş kaldı. Gün içerisinde sokağa çıkan vatandaşlar ise artan sıcaklıklardan şikayetçi. Uzmanlar ise başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını konusunda uyarıyor. Sıcak havalarda sokaklarda gezen vatandaşlar ise havanın oldukça sıcak olduğunu ve akşam saatleri haricinde dışarıda olmanın insanı zorladığını belirtti.

Yasemin Özburçak, "Bu sene ciddi manada bir sıcak var. Yanı sıra oldukça fazla da nem var. Almanya'dan geliyoruz, orada hava soğuk. Burası bizi terletti" dedi.

Caddede yürüyüşe çıkan Vedat Taşkın, "Aşırı bir sıcak ve nem var. Dayanılacak gibi değil. Üstelik yağmur da yok. Kuraklık da söz konusu. Allah yardımcımız olsun. Bu yaşıma kadar böyle bir kuraklık yaşamış değilim. Geceleri uyumak dahi insanı zorluyor. Susuzluk problemi ülke adına korkutucu bir son. İnşallah o tablo ile karşı karşıya kalmayız.

Cadde esnafından Öznur Kaya, "Geçen senelere nazaran son yılların en sıcak günlerini yaşıyoruz. Nem çok fazla. İnşallah barajlarda bir su sıkıntısı yaşamayız. Cadde ve sokaklar da boş kaldı. Gece gündüz artık fark etmiyor sürekli olarak nemle resmen mücadele ediyoruz. Şu an sanırım 33 derece ama nemle birlikte 40 dereceyi buluyor" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı