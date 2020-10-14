İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 9'a çıktı
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İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 9'a çıktı

14.10.2020 18:13 | Son Güncelleme: 14.10.2020 18:32

Türkiye'de dalga dalga yayılan sahte içki zehirlenmeleri nedeniyle İstanbul'da ölenlerin sayısı 9'a yükseldi. Türkiye genelinde ise sahte içkiden toplam ölü sayısı 47'e çıktı.

İstanbul'da sahte alkol içerek zehirlenen 2 kişi daha yaşamını yitirdi. Ölenlerin sayısı 9'a yükseldi. Toplam zehirlenen sayısı ise 49 kişi olarak tespit edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda tespit edilen 52 şüpheliden 50'si gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 33 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı. 6 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

TÜRKİYE GENELİNDE BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Kırıkkale'de 9 Ekim'de başlayan ve 8 kente yayılan sahte içki ölümleri durmak bilmiyor. Metil alkol zehirlenme nedeniyle hayatını yitirenlerin sayısı İzmir'de 19'a İstanbul'da 9'a yükseldi. Türkiye genelinde sahte içkiden toplam ölü sayısı 47'e çıktı.

JANDARMA OPERASYONLARI BİLANÇOSU

İstanbul Valiliği, jandarma ve polis ekipleri tarafından 2 hafta içerisinde gerçekleştirilen sahte içki operasyonlarının bilançosunu açıkladı. Açıklamada, 'İstanbul'da Alkol Satışı Yapan Tekel Bayii ve Umuma Açık Yerlere' yönelik olarak 1-14 Ekim 2020 tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği 6 operasyon için, "10 bin 232 litre sahte alkol ele geçirilmiştir. Yakalanan 31 şüphelinin 21'i tutuklanmıştır. Sahte alkol tüketiminden etkilenen 1 kişi vefat etmiştir." ifadelerine yer verildi.

POLİS OPERAYONLARI BİLANÇOSU

Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 operasyon gerçekleştirildiği kaydedilirken, "20 şüpheli şahıstan 10'u gözaltına alınmış ve 4 şahıs tutuklanmıştır. 17 bin 476 litre alkollü içki sıvısı, 287 adet dolu, 360 adet boş içki şişesi, 2 bin 715 adet içki şişesi kapağı, 10 bin 910 adet etiket, 50 adet kapüşon, 4 bin 755 adet sahte TAPDK bandrolü, bin 415 adet yabancı bandrol, bin 80 adet çeşitli alet/edevat ele geçirilmiştir." belirtildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri bilançosu için ise, "İl genelinde 4 bin 623 İşyeri denetlenmiş, bu işyerlerinden 36'sına adli, 23'üne idari işlem, 42 şahsa adli, 16 şahsa idari işlem yapılarak, toplam 179 bin 354 lira para cezası uygulanmıştır. Denetimlerde 37 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, bu şahıslardan 5'i tutuklanmış, 7 şahsın işlemleri halen devam etmektedir. Sahte alkol tüketiminden etkilenen 33 kişiden 9'u vefat etmiş, 9'unun hayati tehlikesi bulunduğu, 10 kişinin hayati tehlikesi bulunmadığı, 5'inin ise taburcu edildiği tespit edilmiştir." açıklaması yapıldı.

13 Ekim 2020 Salı günü 19.00-23.00 saatleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü'nün 826 personelinin katılımıyla yapılan İstanbul "Yeditepe Huzur" denetimlerinde, "2 bin 166 şahsın GBT sorgulaması yapılmış, çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs ve 14 yoklama kaçağı yakalanmıştır. 3 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet fişek, 61 şişe bandrolsüz içki ile 116 litre kaçak alkol, 58 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Bin 155 iş yeri denetlenmiş 15 iş yerine adli-idari işlem yapılarak 15 bin 974 lira para cezası uygulanmış, 21 şahsa adli-idari işlem yapılmış, 5 adet kumar makinesi ele geçirilmiştir. " verilerine ulaşıldığı bildirildi.

İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 9'a çıktı

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Haber Yorumları (1)
MURAT ARSLAN: e e herşeye zam yapılırsa milletin alım gücü düşerse herşeyın ucuzu ve sahtesine kaçar maalesef. ALLAH bu milletin yardımcısıolsun
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