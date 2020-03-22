İstanbul'da sahillere akın bugün de sürüyor
KORONAVİRÜSE karşı her alanda tedbirler alınmaya devam ederken, vatandaşlara da mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması yönünde uyarılarda bulunuldu.
Bazı İstanbullular dün olduğu gibi bugün de koronavirüs tehlikesine aldırış etmeden sahile akın ettiler. Arnavutköy Sahili'ni dolduran bazı vatandaşlar yürüyüş ve koşu yaparken, bazı vatandaşlar ise oltalarıyla balık tuttu.
Evde kalmaktan sıkıldığı için Boğaz'da balık tutmaya geldiğini söyleyen Kadir Kandemir, " Erken saatte balık tutmaya geldik. 'Biraz balık tutup, evin balkonunda mangal yakalım' dedik. 1 metre mesafesine dikkat ediyoruz. Yakın temas kurmuyoruz. Oltacılara bakın, aralarında birer metre mesafe var. Ben kalabalıkta durmuyorum. Ben de boş kenardayım. Elimden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyorum" dedi.
- İstanbul
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Kaynak: DHA