İstanbul'da sağlıkçılar AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

27.12.2019 20:18 | Son Güncelleme: 27.12.2019 20:52

Beykoz Devlet Hastanesi yöneticileri ve çalışanları, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



Beykoz Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Süleyman Erdoğdu, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in çektiği "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı" fotoğrafına oy veren Erdoğdu, yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da Kandil akşamı" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını tercih etti.



Seçim yapmakta zorlandığını söyleyen Erdoğdu, "Bunların içerisinde en önemlisi Filistin'de İsrail askerlerinin savunmasız bir kadına yaptıkları zulmü dünyanın her tarafına duyurma düşüncesiyle oy verdim. Sporda da asker selamının dünyanın tepkisini çekmiş olmasına rağmen ne kadar bizim için değerli olduğunu vurgulamak gerekir. Yaşam kategorisinde Çamlıca Camisi'nin muhteşem İstanbul manzarası ve Türk bayrağıyla birleştiğini gördük. Bu beni gerçekten gururlandırdı." dedi.



Erdoğdu, emeklerinden dolayı AA çalışanlarına teşekkür etti.

Oylamaya katılan Beykoz Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Oğuz Ayhan da haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.



Ayhan, "Seçmekte zorlandığımız fotoğraflar arasından yüreğimize ve duygularımıza en çok hitap edenlere oy vermeye çalıştım. AA çalışanlarına özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başhekim Yardımcısı Dr. Abdurrahman Besler de haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kontrollü yıkım", yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler" ile Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü Necibe Köse, İdari ve Mali Hizmetler Müdiresi Selda Ceylan, Hemşire Aylin Karayemişoğlu ile memur Zerrin Balcı da oylamaya katıldı.

Kaynak: AA