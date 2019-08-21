İstanbul'da sağanak yağış: Altgeçitleri su bastı

21.08.2019 15:30

İstanbul'un özellikle Anadolu yakasındaki birçok semtinde sağanak yağış etkili oldu. Şiddetli yağış sonrası Ataşehir'de zemin katta yaşayan bazı aileler hayati tehlike atlattı.



İstanbul'un Avcılar, Sefaköy, Bahçelievler, Çatalca, Zeytinburnu, Sarıyer, Fatih, Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Tuzla, Pendik, Kartal, Beyoğlu ve Maltepe ilçelerinde gök gürültülü şiddetli yağış etkili oluyor Euronews.com'da Görüntüle