İstanbul'da sağanak ve fırtına etkili oluyor
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İstanbul'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

27.09.2020 03:11 | Son Güncelleme: 27.09.2020 03:14
İstanbul'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur ve fırtına etkisini gösteriyor.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur ve fırtına etkisini gösteriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Marmara Bölgesi'nin batısı için yapılan uyarının ardından gece saatlerine fırtına etkisini gösterdi. Ardından kentin bazı bölgelerinde sağanak da etkili oldu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı yayalar kendilerini sağanaktan korumak için otobüs duraklarına sığındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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