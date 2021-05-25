İstanbul'da sabah namazı dönüşünde korku dolu anlar! Önüne geleni bıçakladı
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İstanbul'da sabah namazı dönüşünde korku dolu anlar! Önüne geleni bıçakladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Sabah namazı saatinde meydana gelen olayda yoldan geçen iki kişiyi rastgele bıçaklayan şahıs, bir kişiye de odunla vurup darp etti. Bıçaklanan vatandaşlardan birinin sabah namazından döndüğü öğrenildi.

Küçükçekmece'ye bağlı Mehmet Akif Mahallesi'nde sabah saatlerinde dehşet anları yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, sokakta ilerlediği sırada elindeki bıçakla iki vatandaşı yaraladı. Bıçaklı saldırgan, bir kişiyi deodunla vurup darp etti.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Saldırıda yaralananlar hastaneye kaldırılırken bir kişinin bıçaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar ve yakınları karakola giderek şikâyetçi oldu. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'da sabah namazı dönüşünde korku dolu anlar! Önüne geleni bıçakladı

"EŞKALİNİ TESPİT ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Amcası saldırıya uğrayan Özkan Çil, "Amcam İrfan Çil sabah saat 04.30 sıralarında namaza giderken arkasından uyuşturucu müptelası biri geliyor sopayla kafasına vuruyor daha sonra darp ediyor. Soymaya çalışıyor karakolun olduğu sokakta. Ardından bir arkadaşımızın kardeşini sırtından bıçaklıyor. Onun peşinden de bir abiyi sırtından bıçaklıyor. Biz de sabahtan beni bunu arıyoruz. Polise de söyledik.Eşkalini tespit etmeye çalışıyorlar. Bunun bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz. Yüzde doksan bu çevrede oturan birisi." dedi.

İstanbul'da sabah namazı dönüşünde korku dolu anlar! Önüne geleni bıçakladı

SABAH NAMAZINDAN DÖNERKEN BIÇAKLANDI

Sabah namazından dönerken kardeşi bıçaklanan Hüseyin Egem ise, "Kardeşim sabah saatlerinde camiye gidiyor. Namazdan çıktıktan sonra yolda giderken karşıdan iki kişi geliyor birinin elinde bıçak. Kardeşimin bir şeyden haberi yok arkasından saplıyor." diye konuştu Yaralıların yakınları sokakta nöbet tutarak bıçaklı saldırganı bulmaya çalışıyor.

İstanbul'da sabah namazı dönüşünde korku dolu anlar! Önüne geleni bıçakladı
İstanbul'da sabah namazı dönüşünde korku dolu anlar! Önüne geleni bıçakladı
İstanbul'da sabah namazı dönüşünde korku dolu anlar! Önüne geleni bıçakladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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