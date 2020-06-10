İstanbul'da Rahmi Koç Müzesine ateş açıldığı anlar kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'da Rahmi Koç Müzesine ateş açıldığı anlar kamerada

İstanbul'da Rahmi Koç Müzesine ateş açıldığı anlar kamerada Beyoğlu'nda silahla ateş açılması sonucu Rahmi Koç Müzesinin camı patladı Polis ateş açan şahısla beraber diğer 6 şüpheliyi 2 saat sonra yakaladı Beyoğlu Hasköy'deki Rahmi Koç Müzesine gece saatlerinde şüpheli bir şahıs tarafından...

10.06.2020 19:59 | Son Güncelleme: 10.06.2020 20:04

İstanbul'da Rahmi Koç Müzesine ateş açıldığı anlar kamerada

Beyoğlu'nda silahla ateş açılması sonucu Rahmi Koç Müzesinin camı patladı

Polis ateş açan şahısla beraber diğer 6 şüpheliyi 2 saat sonra yakaladı

İSTANBUL - Beyoğlu Hasköy'deki Rahmi Koç Müzesine gece saatlerinde şüpheli bir şahıs tarafından silahla ateş açıldı. Müzenin güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine operasyon başlatan Beyoğlu polisi, ateş açan şüpheliyle birlikte 6 şahsı olaydan yaklaşık 2 saat sonra kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Silahlı saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 25 Mayıs Pazartesi günü saat 02.30 sıralarında Beyoğlu Piri Paşa Mahallesi Hasköy Caddesi üzerindeki Rahmi Koç Müzesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde kimliği belirsiz bir şahıs, cadde üzerinde gelerek müzenin arka tarafında tabancayla birkaç el ateş açtı. Müzenin camının patlamasının ardından şahıs koşarak kayıplara karıştı. Silahlı saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Silahlı saldırı anı kamerada

Olayın ardından panik yaşayan müzedeki güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, güvenlik görevlilerinin ifadelerine başvurarak müzenin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Çevrede bir süre inceleme yapan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsın ateş açtıktan sonra Piripaşa Mahallesi Kumbarhane Caddesi Müze Sokak üzerindeki önceden mühürlenen halı yıkamacı dükkanına kaçtığını tespit etti. Bunun üzerine hazırlıklarının tamamlayan ekipler, olaydan yaklaşık 2 saat sonra adrese operasyon düzenledi.

Şüpheliler 2 saat sonra yakalandı

İçeriye giren ekipler, kendilerine direnen Mehmet Selman D'yi etkisiz hale getirdikten sonra kelepçeledi. Şahsın kontrol altına alınmasının ardından polis, işyerindeki Fatih Barış D, Muhammet S, Murat Talha A, Batuhan T, Furkan B. ve Ufuk Ç'yi de gözaltına aldı. Daha sonra adreste arama yapan polis, buzdolabının üst kısmında ve odadaki bir çekyatın arkasındaki çantanın içerisinde gizlenmiş 2 adet tabanca ele geçirdi. Aramaların sonlanmasının ardından polis ekipleri 7 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Ayrıca işyeri Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.

Şüpheliler serbest bırakıldı

Gözaltına alınmalarının ardından Beyoğlu Haliç Polis Merkezi Amirliğine götürülen 7 şüphelinin burada ifadeleri alınarak adli işlemleri yapıldı. Emniyette "kasten yaralama", "ateşli silah kanununa muhalefet", "genel güvenliği kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme" ve "dolandırıcılık" gibi kayıtlardan çok sayıda suç kaydı olan şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheli ise sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

İstanbul'da Rahmi Koç Müzesine ateş açıldığı anlar kamerada

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu Haber
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti Haber
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait helikoptere müdahale etti Haber
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait...
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Haber
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
Son Dakika: Yunanistan'ın 'Savaşa hazırız' açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor
BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti
Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı
Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı
Bisikletten düşen çocuk, direksiyonun karnına batması sonucu feci şekilde can verdi
Bisikletten düşen çocuk, direksiyonun karnına batması sonucu feci şekilde can verdi
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Brezilya Hükümeti, mahkeme kararıyla koronavirüs verilerini yeniden yayınlamaya başladı
Brezilya Hükümeti, mahkeme kararıyla koronavirüs verilerini yeniden yayınlamaya başladı
Milanlı futbolcu Castillejo, silahlı 2 hırsız tarafından soyuldu
Milanlı futbolcu Castillejo, silahlı 2 hırsız tarafından soyuldu
Türkiye'deki kadın valilerden Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı
Türkiye'deki kadın valilerden Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı
2 yıldır futboldan uzak olan Tahir Karapınar, Fenerbahçe'den aylık 20 bin TL kazanacak
2 yıldır futboldan uzak olan Tahir Karapınar, Fenerbahçe'den aylık 20 bin TL kazanacak
Bursa Oynarı cinsi güvercinin çifti motosiklet fiyatına alıcı buluyor
Bursa Oynarı cinsi güvercinin çifti motosiklet fiyatına alıcı buluyor
Yabancı kuralı değişikliğine Mustafa Denizli'den sert tepki: Artılı sistem uygulayanın zekası yoktur
Yabancı kuralı değişikliğine Mustafa Denizli'den sert tepki: Artılı sistem uygulayanın zekası yoktur
2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek
2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek
İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi
İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi
Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi
Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur
Çocukların çakmakla oyunu, 9 büyükbaş hayvanın canına mal oldu
Çocukların çakmakla oyunu, 9 büyükbaş hayvanın canına mal oldu
Akdeniz'i istila eden balon balığı, denize girenleri de korkutuyor
Akdeniz'i istila eden balon balığı, denize girenleri de korkutuyor
Quaresma'dan Beşiktaş'a döneceği iddialarına yanıt: Bana olan sevgilerini biliyorum ancak kimseyle görüşmedim
Quaresma'dan Beşiktaş'a döneceği iddialarına yanıt: Bana olan sevgilerini biliyorum ancak kimseyle görüşmedim
Hafriyatı boş araziye indiren işçiler, zabıtayı görünce tekrar araca yükledi
Hafriyatı boş araziye indiren işçiler, zabıtayı görünce tekrar araca yükledi
Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok
Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok
CHP Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün koronavirüsten hayatını kaybetti
CHP Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün koronavirüsten hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mehmet Muş Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Fahrettin Altun
Magazin Hülya Avşar Yasmin Erbil Rafet El Roman Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Tamer Tuna Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Milli Antalya Haziran İngiltere
Şu an buradasınız: İstanbul'da Rahmi Koç Müzesine ateş açıldığı anlar kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 20:05:15. #1.15#
title