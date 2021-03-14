İstanbul'da pompalı tüfekli saldırıda 4 kişi yaralandı

İstanbul Esenyurt'ta, pompalı tüfekli saldırıda yaralanan 4 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Zafer Mahallesi 120. Sokak'ta, saat 03.00 sıralarında, yol kenarında park halindeki araçlarının yanında bekleyen 4 kişiye, başka bir araçla gelen kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede detaylı çalışma yaptı.

Saldırıda çeşitli yerlerinden yaralanan T.C, M.Y, M.G. ve N.D, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin, kaçan saldırganları yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş