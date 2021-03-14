İstanbul'da pompalı tüfekli saldırıda 4 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul'da pompalı tüfekli saldırıda 4 kişi yaralandı

14.03.2021 06:11 | Son Güncelleme: 14.03.2021 06:32

İstanbul Esenyurt'ta, pompalı tüfekli saldırıda yaralanan 4 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

İstanbul Esenyurt'ta, pompalı tüfekli saldırıda yaralanan 4 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Zafer Mahallesi 120. Sokak'ta, saat 03.00 sıralarında, yol kenarında park halindeki araçlarının yanında bekleyen 4 kişiye, başka bir araçla gelen kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede detaylı çalışma yaptı.

Saldırıda çeşitli yerlerinden yaralanan T.C, M.Y, M.G. ve N.D, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin, kaçan saldırganları yakalama çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da pompalı tüfekli saldırıda 4 kişi yaralandı
İstanbul'da pompalı tüfekli saldırıda 4 kişi yaralandı
İstanbul'da pompalı tüfekli saldırıda 4 kişi yaralandı
İstanbul'da pompalı tüfekli saldırıda 4 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ömer Çelik Pervin Buldan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Birol Güven Şevket Çoruh Pelin Öztekin
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da pompalı tüfekli saldırıda 4 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 06:33:54. #1.16#
title