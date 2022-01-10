İSTANBUL'DA PAZAR YERİ TARTIŞMASI... SOKAK ARASINA KURULAN 425 PAZAR BULUNUYOR

İSTANBUL (DHA) - GAZİOSMANPAŞA'da pazarcıların yeni yapılan kapalı pazar alanına geçmek istememesi, semt pazarları tartışması başlattı. İstanbul'da sokak aralarına kurulan 425 pazar bulunuyor. Pazarcılar ve müşterileri, ulaşımı daha kolay olduğu için semt pazarlarının sokak aralarında kurulmasını istiyor. Pazarcılar, yerleşim yerlerine uzak olduğunu belirttikleri kapalı pazar alanlarına gelen müşteri sayısının yarı yarıya düştüğünü belirtti.

İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Şengün, İstanbul'da 462 tane semt pazarının 425 tanesinin sokak aralarında kurulduğunu belirterek, "Biz müşteriyi beklediğimizde müşteri gelmiyor. Müşteri o kadar yükü uzak bir yerden alıp taşımıyor. O nedenle bizim pazarcı esnafının bırakın yüzde 50'yi, yüzde 75-80 oranında işi düşüyor" dedi.

"KAPALI UZAK OLDUĞU İÇİN KİMSE GİTMİYOR"

"NİYE GİDEYİM ORALARA? HERKESİN BİR SEMT PAZARI VAR"

Recep Yiğit ise "Açık pazar yeri, hava alıyorsun, daha güzel. Benim evim burada, pazar pazarına gitmiyorum, salı pazarı var gitmiyorum, bekliyorum pazarım gelsin diye. Herkesin bir semt pazarı var. Niye gideyim oralara? Herkesin bir semt pazarı var. Gidemeyen adam var, ayağı ağrıyan adam var, benim hanım evde rahatsız ben nasıl göndereceğim pazara kendim gidemezsem. Eşeğim, atım, arabam yok, gidip kenarda durup alıp geleyim" şeklinde konuştu.