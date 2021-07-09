İstanbul'da pandemi sonrası ilk konser: Yıldız Tilbe hayranlarıyla buluştu
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İstanbul'da pandemi sonrası ilk konser: Yıldız Tilbe hayranlarıyla buluştu

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Emin Arslan - Haberler | Magazin

İstanbul'da pandemi sonrası ilk konser: Yıldız Tilbe hayranlarıyla buluştu İstanbul'da korona virüs salgınından normalleşme sürecine geçiş ile birlikte uzun bir aradan sonra bugün ilk konser verildi.

İstanbul'da pandemi sonrası ilk konser: Yıldız Tilbe hayranlarıyla buluştu

İSTANBUL - İstanbul'da korona virüs salgınından normalleşme sürecine geçiş ile birlikte uzun bir aradan sonra bugün ilk konser verildi. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda verilen konserde Yıldız Tilbe binlerce hayranıyla buluştu.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de etkili olan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ülke çapında bir dizi önlemler alınmıştı. Aşılanma sonrası vaka sayılarının da düşmesiyle birlikte kısıtlamalar kaldırıldı. Normalleşme sürecine geçiş ile birlikte uzun bir aradan sonra İstanbul'da bugün ilk konser verildi. Şişli'deki Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen konserde Yıldız Tilbe binlerce hayranıyla buluştu.

Konserde konuşan Yıldız Tilbe, "Ama benim hiçbir yerim tutmuyor. Otur otur evde, korona boyunca bir koydu kaldım böyle. Şuralarım falan vallahi, özlemişiz ya birbirimizi. Özletene şükürler olsun" diye konuştu.

Binlerce kişi konser alanını doldurarak müziğe eşlik etti. Konsere seyirci olarak katılan Şevval Sam ise Yıldız Tilbe'nin daveti üzerine sahneye çıkarak şarkı söyledi.

İstanbul'da pandemi sonrası ilk konser: Yıldız Tilbe hayranlarıyla buluştu
İstanbul'da pandemi sonrası ilk konser: Yıldız Tilbe hayranlarıyla buluştu
İstanbul'da pandemi sonrası ilk konser: Yıldız Tilbe hayranlarıyla buluştu
İstanbul'da pandemi sonrası ilk konser: Yıldız Tilbe hayranlarıyla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Emin Arslan

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