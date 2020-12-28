İstanbul'da özel hastanede büyük skandal! Kırmızı reçeteli ilaçları satarken yakalandılar
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İstanbul'da özel hastanede büyük skandal! Kırmızı reçeteli ilaçları satarken yakalandılar

28.12.2020 14:14 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:00

İstanbul'da Sağlık Bakanlığı onayıyla kırmızı ve yeşil reçeteyle verilebilen uyuşturucu ilaçları çalıştıkları özel hastaneden gizlice temin ederek, para karşılığında vatandaşlara satan iki görevli hakkında 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hastanedeki skandal anestezi teknikerinin itiraflarıyla gün yüzüne çıktı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Fulya'da bulunan özel bir hastanede kullanımı reçete ile sınırlı uyuşturucu madde içerikli ilaçların parayla satıldığı yönünde 155 polis imdat hattına ihbar yapıldı. İhbar sonrası Şişli Devriye Ekipleri Amirliğine bağlı polis ekipleri hastaneye gitti. Hastane müdürü aynı gün saat 12:00 sıralarında hastane içerisinde 1. katta bulunan engelli tuvaletinde kullanımı kırmızı reçete ile sınırlandırılmış 'Aldolan' isimli ilaçtan 6 adetin kırılmış olarak bulunduğunu söyledi.

HASTANE GÖREVLİSİ İTİRAF ETTİ

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; kamera kayıtları incelendiğinde hastanede sterilizasyon görevlisi olarak çalışan Halit K.'nin bir kadın şahsa ilaçları şırınga ile beraber verdiği tespit edildi. Beyanı alınan Halit K., ilaçlara erişiminin olmadığını, bu konuda aynı hastanede anestezi teknikeri olarak çalışan Ramazan B.'nin almasına yardım ettiğini ve ilaçları belirli ücretler karşılığında sattığını anlattı. Durum, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi. Savcılıkça yürütülen soruşturmada aneztezi teknikeri Ramazan B.'nin de ifadesine başvuruldu.

DOLAPLARINDA YÜZLERCE UYUŞTURUCU İÇERİKLİ İLAÇ BULUNDU

Halit K. ile aynı hastanede çalıştıkları için tanıdığını ve arkadaş olduklarını kaydeden Ramazan B., , karşılığında herhangi bir para almadan ilaçları verdiğini beyan etti. Konu ile ilgili olarak hastane içerisinde bulunan eczane sorumlusu ve eczane teknisyeni, Halit K.'nin kendilerinden ilaç alma yetkisinin olmadığını, Ramazan B.'ni ilaç alma yetkisi olduğunu söyledi. Halit K. ve Ramazan B.'nin hastane içindeki dolabında yüzlerce uyuşturucu içerikli ilaç ve şırınga ele geçirildi. Ramazan B., dolabında bulunan ilaçların ise sayımda fazla çıkan ilaçlar olduğunu, bunları faklı bir sayımda eksik çıkması halinde kullanmak amacı ile dolabında tuttuğunu beyan ederken, Halit K., uyuşturucu madde bağımlısı arkadaşları için bunu sakladığını anlattı.

HASTANE ÇALIŞANLARINA UYUŞTURUCU TİCARETİ DAVASI

Söz konusu madde ve ilaçların üretimi, ithali, ihracı, yurtiçi dağıtımı ve satışının Bakanlığın iznine tabi olan ilaçları satarak para kazandığını anlatan Halit K. ve Ramazan B. hakkında, 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, ikilinin ele geçirilen ilaçların fazla miktarda oluşu ve uyuşturucu içerikli kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaçları fikir ve eylem birliği içerisinde satmak ve ticari amaçla bulundurdukları anlatıldı. Beyaz reçeteye tabi ilaçları izinsiz bir şekilde kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde sattıkları anlatılan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İkilinin otuz yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası isteniyor.

İstanbul'da özel hastanede büyük skandal! Kırmızı reçeteli ilaçları satarken yakalandılar
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