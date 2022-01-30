İstanbul'da otomobilin çarptığı sürücü kursu eğitmeni ağır yaralandı - Haberler
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İstanbul'da otomobilin çarptığı sürücü kursu eğitmeni ağır yaralandı

AA, İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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İstanbul'da otomobilin çarptığı sürücü kursu eğitmeni ağır yaralandı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde otomobilin çarptığı sürücü kursu eğitmeni ağır yaralandı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde otomobilin çarptığı sürücü kursu eğitmeni ağır yaralandı.

Atakent Mahallesi 4. Cadde'de seyir halindeki 34 DYH 958 plakalı otomobil, sürücü kursuna ait otomobile ve kaldırımda bekleyen kurs eğitmeni Kader D'ye çarptı.

Kazada ağır yaralanan eğitmen, 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.

Sürücü, ifade işlemi için polis merkezine götürüldü.

İstanbul'da otomobilin çarptığı sürücü kursu eğitmeni ağır yaralandı

İstanbul'da otomobilin çarptığı sürücü kursu eğitmeni ağır yaralandı

AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

Atakent Mahallesi, Küçükçekmece, Otomobil, İstanbul, Güncel, Haber

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