İstanbul'da otomobilin çarptığı sürücü kursu eğitmeni ağır yaralandı
AA, İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde otomobilin çarptığı sürücü kursu eğitmeni ağır yaralandı.
KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde otomobilin çarptığı sürücü kursu eğitmeni ağır yaralandı.
Atakent Mahallesi 4. Cadde'de seyir halindeki 34 DYH 958 plakalı otomobil, sürücü kursuna ait otomobile ve kaldırımda bekleyen kurs eğitmeni Kader D'ye çarptı.
Kazada ağır yaralanan eğitmen, 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.
Sürücü, ifade işlemi için polis merkezine götürüldü.