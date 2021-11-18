Son dakika haberi: Otomobil otobüs durağına çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberi: Otomobil otobüs durağına çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul'un Ataşehir ilçesinde otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Ataşehir ilçesinde otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Gürkan Kuşak yönetimindeki 34 BIR 183 plakalı otomobil, Ataşehir D-100 karayolu yan yol üzerinde kontrolden çıkarak otobüs durağına çarptı.

Durakta toplu taşıma aracı bekleyen Fikret Ağırman, otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti, kardeşi Mehmet Selim Ağırman ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fikret Ağırman'ın cansız bedeni, vinçle otomobil kaldırılarak çıkarıldı.

Yaralılar Gürkan Kuşak ile Mehmet Selim Ağırman, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yan yol trafiğe kapatılırken, otoyolda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Son dakika haberi: Otomobil otobüs durağına çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Otomobil otobüs durağına çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Otomobil otobüs durağına çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Otomobil otobüs durağına çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Otomobil otobüs durağına çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Otomobil otobüs durağına çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Otomobil otobüs durağına çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Otomobil otobüs durağına çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

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