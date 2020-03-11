İSTANBUL'DA ÖĞRENCİ VE VELİLERDEN KORONAVİRÜS ÖNLEMİ
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İSTANBUL'DA ÖĞRENCİ VE VELİLERDEN KORONAVİRÜS ÖNLEMİ - Haber
Atakent Mahallesi, Halkalı, Anne, Güncel

İSTANBUL'DA ÖĞRENCİ VE VELİLERDEN KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

İSTANBUL'da okula giden çocuklar koronavirüse karşı maske, dezenfektan ve kolonya kullanıyor.

11.03.2020 18:03 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:09
İSTANBUL'DA ÖĞRENCİ VE VELİLERDEN KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

İSTANBUL'da okula giden çocuklar koronavirüse karşı maske, dezenfektan ve kolonya kullanıyor. Anne ve babalar, çocuklarını okula gönderirken çantalarına maske, dezenfektan ve kolonya koyarak önlem alıyor. Halkalı Atakent Mahallesi'nde okuldan çıkan pek çok öğrencinin maske ve dezenfektan kullandığı görüldü.

"GÜNDE 10-15 KERE DEZENFEKTAN SIKIYORUM"

Çocuklarının çantasına önlem amaçlı kolonya koyduğunu dile getiren veli Aslı Arnak, "Ellerimizi yıkıyoruz önlem olarak, üstümüzü değiştiriyoruz. Sağlıklı besleniyoruz. Bunun gibi. Kolonya ve dezenfektan koyduk çantasına ama maske zaten tamamen korumuyor diyorlar. Filtreli maske olması gerekiyormuş. Onun da dersi dinlemesi bütün gün mümkün değil" şeklinde konuştu.

12 yaşındaki Alican Öztoprak annesinin kendisine verdiği dezenfektanı sık sık kullandığını dile getirerek, "Hijyen amacıyla Fısfıs taşıyorum yanımda. Günde 10-15 kere sıkıyorum ne olur ne olmaz diye. Sık sık ellerimi de yıkıyorum" ifadelerini kullandı.

6 yaşındaki oğlu Alp'i okuldan almaya gelen veli Cüneyt Kanal, "Oğlumuzu gönderdik ama şüpheli bir şekilde gönderdik. Öğretmenleri maske vermiş" dedi

"GÖNDERSEM Mİ GÖNDERMESEM Mİ DİYE DÜŞÜNDÜM"

Veli Duygu Gürleyen ise, "Küçük önlemler alabiliyoruz şu anda. Süreli 'Ellerini yıka çocuğum' diyoruz. Çantalarına antibakteriyel ıslak mendiller, kolonya koyuyorum. Bu kadar şimdilik. Tatil edilirse biz de göndermeyiz. Bugün düşündüm 'göndersem mi göndermesem mi?' diye ama paniğe de pek gerek yok şu an için" diye konuştu.

İSTANBUL'DA ÖĞRENCİ VE VELİLERDEN KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

İSTANBUL'DA ÖĞRENCİ VE VELİLERDEN KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada Haber
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Bakan Koca'ya canlı yayında soruldu: Okullar tatil edilecek mi? Haber
Bakan Koca'ya canlı yayında soruldu: Okullar tatil edilecek mi?
Umre dönüşü karantinaya alınan 3 kişinin ilk test sonuçları açıklandı Haber
Umre dönüşü karantinaya alınan 3 kişinin ilk test sonuçları açıklandı
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Haber
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Koronavirüs yüzünden Bulgaristan'da ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüs yüzünden Bulgaristan'da ilk ölüm gerçekleşti
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini arttırdı
Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini...
Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan
Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan
Çin, Pekin'e yurt dışından gelen tüm yolcuları 14 gün boyunca karantinaya alacak
Çin, Pekin'e yurt dışından gelen tüm yolcuları 14 gün boyunca karantinaya alacak
Fotomontajlı koronavirüs paylaşımıyla ilgili işlem başlatıldı
Fotomontajlı koronavirüs paylaşımıyla ilgili işlem başlatıldı
Otizmli genci darp edip gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Otizmli genci darp edip gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Oğlu ve hamile eşinin katili, cenaze töreninde en önde saf tuttu
Oğlu ve hamile eşinin katili, cenaze töreninde en önde saf tuttu
CHP kontenjanından boşalan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi
CHP kontenjanından boşalan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Getafe, koronavirüs salgını nedeniyle Inter deplasmanına gitmeyeceklerini açıkladı
Getafe, koronavirüs salgını nedeniyle Inter deplasmanına gitmeyeceklerini açıkladı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki yediemin otoparkında 8 milyon liralık servet çürümeye terk edildi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki yediemin otoparkında 8 milyon liralık servet çürümeye terk edildi
Hannover 96 forması giyen Timo Hübers, koronavirüse yakalandı
Hannover 96 forması giyen Timo Hübers, koronavirüse yakalandı
Galatasaray'da Henry Onyekuru, antrenmanı yarıda bıraktı
Galatasaray'da Henry Onyekuru, antrenmanı yarıda bıraktı
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
G.Saray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'ndan F.Bahçe'ye çarpıcı sözler: 20 yıl sonra Anadolu deplasmanından zaferle döndük
G.Saray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'ndan F.Bahçe'ye çarpıcı sözler: 20 yıl sonra Anadolu deplasmanından...
Koronavirüs uzmanından korkutan açıklama: Bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila 50'sine bulaşacak
Koronavirüs uzmanından korkutan açıklama: Bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila 50'sine bulaşacak
Samsun'da altından yol geçen 5 katlı bina, görenleri şaşırtıyor
Samsun'da altından yol geçen 5 katlı bina, görenleri şaşırtıyor
Lemina'dan transfer açıklaması: Galatasaray'da mutluyum, geleceğime sezon sonunda bakacağız
Lemina'dan transfer açıklaması: Galatasaray'da mutluyum, geleceğime sezon sonunda bakacağız
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Bir gün çağırırlarsa gideriz, çağırmazlarsa başımız üstüne
Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Bir gün çağırırlarsa gideriz, çağırmazlarsa başımız üstüne
Uzmanlardan iç rahatlatan koronavirüs açıklaması: Başkasına bulaşmasını beklemiyoruz
Uzmanlardan iç rahatlatan koronavirüs açıklaması: Başkasına bulaşmasını beklemiyoruz
Ebru Şallı, borcunu ödemeyen eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında haciz işlemi başlatıyor
Ebru Şallı, borcunu ödemeyen eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında haciz işlemi başlatıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Abdulhamit Gül Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Uğur Akkuş Levent Can Hülya Avşar Müslüm Gürses
Spor Podolski Adem Büyük Bülent Uygun Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Futbol Ak Parti Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: İSTANBUL'DA ÖĞRENCİ VE VELİLERDEN KORONAVİRÜS ÖNLEMİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 19:09:22. #1.14#