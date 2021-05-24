İstanbul'da öğle saatlerinde trafik yoğunluğu: yüzde 63

İSTANBUL'da haftanın ilk iş gününde öğle saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

İSTANBUL'da haftanın ilk iş gününde öğle saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi( İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre yoğunluk yüzde 63'e ulaştı.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde öğle saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 14.30 itibariyle yoğunluk yüzde 63'e ulaştı. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Bakırköy İncirli mevkiinde çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı