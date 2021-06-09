İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor
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İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor

İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul'da, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için başlatılan "müsilaj temizliği seferberliği" kapsamında çalışmalar sürüyor.

İstanbul'da, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için başlatılan "müsilaj temizliği seferberliği" kapsamında çalışmalar sürüyor.

Caddebostan sahilinde dün "Marmara hepimizin" sloganıyla başlatılan çalışmalar akşam ve gece saatlerinde de devam etti.

Sabah saatlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından Kadıköy'de Caddebostan Sahili ve Kurbağalıdere ile Pendik, Tuzla, Maltepe, Kartal ve Yenikapı'da eş zamanlı çalışma başlatıldı.

Caddebostan Sahili'nde İBB ekipleri dubalarla bir alanda toplanan deniz salyalarını süzgeçlere doldurarak atık torbalarına koydu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri ise gece saatleri boyunca müsilajları depolama tanklarına doldururken, bariyerlerle deniz salyalı alanı iyice daraltan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Bakanlığa ait ve bakanlığın yetkilendirdiği kuruluşlarca getirilen tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları da açık denizde devam ederken, İBB'ye ait bazı tekneler Caddebostan Sahili'nde dip temizleme çalışması yapıyor.

Bölge sakinlerinden sörf hocası Serhan Balcı, çalışmaların oldukça hızlı gittiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hem yüzey üstü hem yüzey altında bakanlığın ve belediyenin araçları çalışıyor. Zannediyorum yüzey olarak bir hafta içerisinde görsel olarak İstanbul'da özellikle Anadolu Yakası'nın büyük bir kısmının temizlenmiş olacağını düşünüyorum. Ama ileri arıtma, biyolojik arıtma gibi şeylerin de kuvvetlendirilmesiyle önümüzdeki yıllarda daha temiz bir Marmara Denizi'ne kavuşacağımızı düşünüyorum. Sürekli denizin üzerinde biri olarak ben bunu bekliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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