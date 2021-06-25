İstanbul'da müsilaj etkisini sürdürüyor
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İstanbul'da müsilaj etkisini sürdürüyor

İstanbul'da müsilaj etkisini sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Muhammed Enes Yıldırım - Haberler | Güncel

İstanbul'da, bazı sahillerde müsilajın (deniz salyası) etkisi devam ediyor.

İstanbul'da, bazı sahillerde müsilajın (deniz salyası) etkisi devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında İstanbul Anadolu Yakası sahillerinde yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu sabah saatlerinden itibaren etkili olan hafif şiddette lodos ve buna bağlı akıntılar nedeniyle Kadıköy Caddebostan ile Bostancı sahilleri ve Maltepe Küçükyalı ile Dragos sahillerinde müsilaj tabakaları görülüyor.

Müsilaj temizleme çalışmasına katılan ekiplerin çalışması yoğun bir şekilde devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Enes Yıldırım

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