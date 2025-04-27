27 Nisan Pazar İstanbul deprem mi oldu?

İstanbul depremlerle sarsılmaya devam ediyor. AFAD İstanbul'da bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Peki, İstanbul deprem mi oldu?

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul depremlerle sarsılmaya devam ediyor. AFAD İstanbul'da saat 22:43'te 3,5 şiddetinde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

Tarih-saat 27 Nisan 2025 22:43:40 itibariyle Marmara Denizi - [21.08 km] Büyükçekmece (İstanbul) 3,5 şiddetinde bir deprem olmuştur.