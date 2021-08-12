İstanbul'da mest eden ay manzarası
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İstanbul'da mest eden ay manzarası

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

İstanbul'da mest eden ay manzarası FSM köprüsü ile Hilal şeklindeki ayın manzarası göz kamaştırdı İstanbul Boğazı'nda akşam saatlerinde beliren hilal şeklindeki ay ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün kartpostallık görüntüsü görenleri mest etti.

İstanbul'da mest eden ay manzarası

FSM köprüsü ile Hilal şeklindeki ayın manzarası göz kamaştırdı

İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda akşam saatlerinde beliren hilal şeklindeki ay ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün kartpostallık görüntüsü görenleri mest etti.

İstanbul Boğazı'nda akşam saatlerinde beliren hilal şeklindeki ayın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile oluşturduğu kartpostallık görüntüsü göz kamaştırdı. İstanbul Boğazına gezmek için gelen vatandaşlar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile hilal şeklindeki ayın birleştiği manzaranın tadını çıkardı. Köprü ile ayın aynı karede buluştuğu anlar ise görenleri kendine hayran bıraktı.

İstanbul'da mest eden ay manzarası
İstanbul'da mest eden ay manzarası
İstanbul'da mest eden ay manzarası
İstanbul'da mest eden ay manzarası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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