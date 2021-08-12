İstanbul'da mest eden ay manzarası

İstanbul'da mest eden ay manzarası FSM köprüsü ile Hilal şeklindeki ayın manzarası göz kamaştırdı İstanbul Boğazı'nda akşam saatlerinde beliren hilal şeklindeki ay ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün kartpostallık görüntüsü görenleri mest etti.