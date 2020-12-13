İstanbul'da market çalışanının dehşeti yaşadığı soygun girişimi kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İstanbul'da market çalışanının dehşeti yaşadığı soygun girişimi kamerada

13.12.2020 09:42 | Son Güncelleme: 13.12.2020 09:46
İstanbul'da market çalışanının dehşeti yaşadığı soygun girişimi kamerada

Kağıthane'de müşteriler alışveriş yaptığı esnada içeriye giren kapüşonlu ve maskeli bir gaspçı, depodaki kadın çalışana tabanca doğrultarak soygun girişiminde bulundu.

Kağıthane'de müşteriler alışveriş yaptığı esnada içeriye giren kapüşonlu ve maskeli bir gaspçı, depodaki kadın çalışana tabanca doğrultarak soygun girişiminde bulundu. Çalışanın bağırması üzerine panik yapan gaspçı, kaçarken tabancayı diğer çalışana doğrulttu. Korku dolu anlar kameralara yansırken, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanan şahıs tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 21.15 sıralarında Kağıthane Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu Ilkın M., sokak üzerindeki markete girdi. Şahıs doğrudan marketin deposuna girerek oradaki kadın çalışan Yağmur Ş.'ye paraları vermesi için tabanca doğrulttu. Kadın çalışanın bağırmaya başlaması üzerine panik yapan gaspçı Ilkın M., marketten çıkmak istedi. Ancak o esnada gaspçı, kendisini durdurmaya çalışan Bora Ö.'ye tabancasını doğrulttu. Çalışanın eliyle müdahale etmesi sonrası gaspçı Ilkın M. hiçbir şey çalamadan marketten ayrıldı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kağıthane polisi "dar alan" uygulamasıyla yakaladı

Olayın ardından ihbar üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, markete giderek çalışma başlattı. Çalışanların ifadelerine başvuran Kağıthane polisi, güvenlik kamera görüntüleri üzerinden şahsın eşkalini belirledi. Bunun üzerine vakit kaybetmeden ilçe genelinde "dar alan" uygulaması yapan polis ekipleri, gaspçı Ilkın M.'yi ilçeden çıkamadan kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Gaspçı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs, market çalışanları tarafından teşhis edildi. Ayrıca şahsın olayda kullandığı tabancaya da el konuldu. Büroda ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan Ilkın M. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

İstanbul'da market çalışanının dehşeti yaşadığı soygun girişimi kamerada
İstanbul'da market çalışanının dehşeti yaşadığı soygun girişimi kamerada
İstanbul'da market çalışanının dehşeti yaşadığı soygun girişimi kamerada
İstanbul'da market çalışanının dehşeti yaşadığı soygun girişimi kamerada
İstanbul'da market çalışanının dehşeti yaşadığı soygun girişimi kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Ataşehir'de pitbull dehşeti kamerada
Ataşehir'de pitbull dehşeti kamerada
Kayınpeder dehşeti kamerada
Kayınpeder dehşeti kamerada
Son dakika haber... Ataşehir'de PTT'ye silahlı soygun girişimi
Son dakika haber... Ataşehir'de PTT'ye silahlı soygun girişimi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Ruhsar Pekcan Ali Mahir Başarır Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Cemal Hünal Aleyna Tilki Acun Ilıcalı
Spor Neymar Pierre Webo Kylian Mbappe Enner Valencia İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Tbmm Bakan Çocuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da market çalışanının dehşeti yaşadığı soygun girişimi kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 09:48:04. #1.14#
title