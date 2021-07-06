İstanbul'da kurban satışları başladı

Anadolu'nun çeşitli illerinden İstanbul'a getirilen kurbanlıklar, kurban pazarlarında satışa sunuldu.

Anadolu'nun çeşitli illerinden İstanbul'a getirilen kurbanlıklar, kurban pazarlarında satışa sunuldu.

Besiciler, hayvanlarını çadırlara indirerek, müşterilerini beklemeye başladı.

Bahçelievler'de kurulan kurban çadırında Kovid-19 tedbirleri kapsamında HES kodu sorgulaması yapılıyor.

Kurban satısıcısı Mehmet Çamkıran, hayvanlarını Tokat Zile'den getirdiklerini belirterek, "Yaklaşık 90 tane hayvan getirdik. Bunların 4 tanesini sattık. İnşallah satışlarımız iyi olacak. Fiyatlarımız 15 bin lira ile 30 bin lira arasında değişiyor." dedi.

Tokat'tan büyükbaş hayvan getiren Sercan Aydemir ise maliyetlerin arttığını anımsatarak, fiyatlar konusunda vatandaşlardan anlayış beklediklerini ifade etti. Aydemir, "70 tane hayvan getirdik. Fiyatlar 10-38 bin lira arası değişiyor. Vatandaşların kurban alırken, yaşına, boynuzuna, ayağına ve gözüne bakması gerekiyor." dedi.

95 çadırın kurulduğu alanda, tuvalet, kafeterya ve mescit de bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel