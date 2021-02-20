Kovid-19 tedbirleri denetlendi
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Kovid-19 tedbirleri denetlendi

20.02.2021 16:43 | Son Güncelleme: 20.02.2021 17:05

İstanbul'da açık olan işletmeler ile toplu taşıma araçlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İstanbul'da açık olan işletmeler ile toplu taşıma araçlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Kent genelindeki denetimlerde vatandaşlar ile esnafa maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunuldu.

İlçedeki denetimlere katılan Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların riayet ettiğini söyledi.

Sahadaki sağlık çalışanlarına destek olmak istediklerini ifade eden Demiryürek, özellikle turistlerin yoğun olduğu Salacak'ta denetim gerçekleştirdiklerini belirtti.

Esenyurt'ta yapılan denetimlere ise Kaymakam Vural Karagül, İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaş ile İlçe Sağlık Müdürü Oktay Dokuz katıldı.

Kaymakam Karagül, kısıtlamadan muaf olan iş yerlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulduğunu söyledi.

Alınan tedbirlerin meyvesini verdiğini ve ilçedeki vakalarda düşüş yaşandığını kaydeden Karagül, Kovid-19 tedbirlerine uyan esnaflara teşekkür etti.

Şişli'de de Kaymakam Ali Fuat Türkel, İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan ile bazı görevlilerinin katılımıyla Mecidiyeköy'deki açık işletmeler denetlendi.

Türkel, hafta sonu ciddi bir yasak uygulandığını, temel ihtiyaçları karşılayan iş yerlerinin ve bazı kursların belli bir saate kadar açık olduğunu söyledi.

Bazı basın-yayın organlarında vatandaşların keyfi olarak sokağa çıktığı yönünde haberlere yer verildiğini kaydeden Türkel, "Denetimler yaparak dışarıya çıkan vatandaşların izni olup olmadığı kontrol ediyoruz. Her hafta denetimler oluyor zaten ama özellikle bu hafta sonu denetimler yapıyoruz. Vatandaşların kurallara uymasını hatırlatarak gerekli yerlerde idari işlem yapıyoruz." dedi.

Eyüpsultan Meydanı'nda da Kaymakam İhsan Kara'nın katılımıyla esnaf denetimi gerçekleştirildi.

Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

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