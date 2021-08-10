İstanbul'da kaybolan Rus öğrencinin Burgazada'da cansız bedeni bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da kaybolan Rus öğrencinin Burgazada'da cansız bedeni bulundu

İstanbul'da kaybolan Rus öğrencinin Burgazada'da cansız bedeni bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tatil için geldiği İstanbul'da kaybolan Rus öğrencinin Burgazada açıklarında cansız bedeni bulundu.

Tatil için geldiği İstanbul'da kaybolan Rus öğrencinin Burgazada açıklarında cansız bedeni bulundu.

Tatil için 16 Temmuz sabahı uçakla Litvanya'dan İstanbul'a gelen Makar Fedorovich Ragin (20) adlı Rus öğrenci, 28 Temmuz günü Adalar'ı gezmek üzere kaldığı otelden ayrılmış, bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

DENİZDE CANSIZ BEDEN İHBARI ALAN EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

10 Ağustos günü saat 11.45 sıralarında Burgazada Kalpazankaya mevkiinde denizde cansız beden olduğu ihbarını alan emniyet ekipleri harekete geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, denizdeki kayalıklar üzerinde bir cansız beden olduğunu tespit etti.

ÇANTANIN İÇİNDEN RUS ÖĞRENCİNİN PASAPORT FOTOKOPİSİ ÇIKTI

Ekipler tarafından yapılan çalışmayla cansız beden denizden çıkarılırken, olay yerinde yapılan incelemelerde bulunan çantanın içerisinden 31 Temmuz'da kayıp olduğu bildirilen Rus öğrenci Makar Ragin'e ait pasaport fotokopisi çıktı. Olayla ilgili nöbetçi savcı tarafından tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

9 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı
9 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı
Kayıp 3 kızdan ilk ipucu! 11 yaşındaki Nazar'a ait eşyalar Avcılar sahilde bulundu
Kayıp 3 kızdan ilk ipucu! 11 yaşındaki Nazar'a ait eşyalar Avcılar sahilde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yusuf Güney Demet Akalın Deniz Akkaya Haluk Levent
Spor Merve Çoban Caner Erkin Hakan Reçber Lionel Messi Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul'da kaybolan Rus öğrencinin Burgazada'da cansız bedeni bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.08.2021 21:00:35. #1.13#

title