16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu
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16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu

İstanbul'da yaşayan genç kız 6 gün önce ortadan kayboldu. Acılı aileye Kayseri'den gelen telefon ise kafaları karıştırdı. Genç kızın yengesi, kendilerini arayan şahısların "Kız bizim namusumuz oldu" dediğini iddia etti.

01.09.2020 10:12 | Son Güncelleme: 01.09.2020 11:08

Ailesiyle birlikte yaşadığı İstanbul Alibeyköy'den 6 gün önce ayrılan ve bir daha haber alınamayan Nazar Defci'nin Kayseri'de görüldüğü iddia edildi. 16 yaşındaki Defci'nin yengesi genç kızın "Benden ayrılırsan seni öldürürüm" diye tehdit edildiğini ve Kayseri'den gelen bir telefonla kendilerine "Kız bizim namusumuz oldu, artık kızı sizlere vermeyeceğiz" denildiğini ifade etti.

6 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Defci ailesinin yakını olan Kadir Sancur, genç kızdan 6 gündür haber alamadıklarını ifade ederek, "İstanbul'dan ayrılan Nazar'dan haber alamıyoruz. Nazar'ı bulamayan aile çok perişan. Nazar en son aileye Kayseri'de olduğu yönünde telefon açmış. Daha sonra telefonu kapalı ve kendisinden bir daha haber alamıyoruz. Savcılığa ve polise kayıp başvurusunda bulunduk" dedi.

16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu

'BENDEN AYRILIRSAN SENİ ÖLDÜRÜRÜM' DİYE MESAJ ATILDI

Kaybolan kızın yengesi Sultan Defci ise şunları söyledi: "Perşembe günü Alibeyköy'den öğlen 1'de benim yanıma gelmek için evden çıkmış ama bir daha eve gelmemiş. En son İstanbul 5. Levent civarında görülmüş. Telefonlarından bizi engellemiş. Telefon ettiğimizde telefonlarımıza bakmıyor. Arkadaşlarının bize söylediği bir arkadaş tarafından tehdit edilmiş. 'Benden ayrılırsan seni öldürürüm' diye mesaj atıldı"

"KIZ ARTIK BİZİM NAMUSUMUZ"

Bu tehdit mesajlarını savcılığa verdik, savcılıkta hepsi var. Cuma günü bir telefon geldi, 'Kızınız Kayseri'de bulunuyor. Kız bizim namusumuz oldu, artık kızı sizlere vermeyeceğiz' dediler. 'Kızınızla evleneceğiz, gelin Kayseri'ye tanışalım, düğün için hazırlık yapalım' denildi"

16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (8)
YAPILMASI GEREKEN: şimdi bu bakanlık samimi olsa o adamalrı ve 7 sülalesini gece yarısı kapılarını kırarak alırlar. herkeze gösterirler. hepsine 25 yıl verirler. ondan sonra bidaha cesaret ediyolar mı görürüz
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VIŞŞ: gelin kayseri''ye pişkinliğin bu derecesi
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VAY VAY: nasil ülkede yasiyoruz anlam veremedim. ölendemi suc öldürendemi suc
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