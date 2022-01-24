İstanbul'da kar yağışı trafikte aksamalara sebep oluyor - Haberler
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İstanbul'da kar yağışı trafikte aksamalara sebep oluyor

İstanbul'da kar yağışı trafikte aksamalara sebep oluyor
AA / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

İstanbul'da devam eden kar yağışı trafikte aksamalara yol açıyor.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da devam eden kar yağışı trafikte aksamalara yol açıyor.

Kentte devam eden kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kar yağışının sürdüğü Anadolu Yakası'nda TEM ve D 100 Karayolu'nda trafikte aksamalar yaşanıyor.

Yollar beyaz örtüyle kaplanırken, sürücülerin yollarda ilerlemekte zorlandığı, bazı araçların yol kenarında beklediği görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 02.00 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 33 olarak ölçüldü.

AA / Şükrü Gündüz - Son Dakika Haberleri

Anadolu Yakası, TEM Otoyolu, İstanbul, kar, Güncel, Haber

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