İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI GECE ETKİLİ OLUYOR(Sultangazi)
16.02.2021 04:20 | Son Güncelleme: 16.02.2021 04:24
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHAİstanbul'da tipi şeklinde yağan kar aralıklarla bu gece de etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA
İstanbul'da tipi şeklinde yağan kar aralıklarla bu gece de etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'un birçok ilçesinde sokaklar beyaza bürünürken, belediye ekiplerinin gece boyu kar küreme araçları ile yolları temizleyerek tuzlama çalışması yaptı. Sultangazi'de gece saatlerinde karlı kaplı yollarda bazı araç sürücüleri yollarda ilerlemekte zorlandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU