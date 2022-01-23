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İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

İstanbul'da kar kentin bazı bölgelerinde etkisini sürdürüyor.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da kar kentin bazı bölgelerinde etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı, Avrupa Yakası'nda Bayrampaşa, Eyüpsultan, Zeytinburnu, Şişli, Beyoğlu, Sarıyer, Bağcılar, Kağıthane ve Arnavutköy'de devam ediyor. Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy, Beykoz, Üsküdar ve Ümraniye'de etkili oluyor.

Belediye ekipleri ana arterler ile otoyollarda temizlik ve tuzlama çalışması yaparken, bazı sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri

Zeytinburnu, Bayrampaşa, İstanbul, kar, Güncel, Haber

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