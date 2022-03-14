İstanbul'da kar tatili dönüşü vatandaşlar toplu taşıma araçlarına yöneldi - Haberler

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İstanbul'da kar tatili dönüşü vatandaşlar toplu taşıma araçlarına yöneldi

İhlas Haber Ajansı - Abdullah Altunbaş - Genel
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İstanbul'da kar tatili dönüşü vatandaşlar toplu taşıma araçlarına yöneldi İstanbul'da dört günlük kar tatili sonrası vatandaşlar toplu taşıma araçlarına yöneldi otoyollar boş kaldı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da kar tatili dönüşü vatandaşlar toplu taşıma araçlarına yöneldi

İSTANBUL - İstanbul'da dört günlük kar tatili sonrası vatandaşlar toplu taşıma araçlarına yöneldi otoyollar boş kaldı. İBB Cep Trafik uygulamasında trafik yoğunluğu yüzde 50 olarak ölçüldü.

İstanbul'da dört günlük kar tatili dönüşü vatandaşlar toplu taşıma araçlarını yönelirken otoyollar haftanın ilk iş gününe rağmen neredeyse boş kaldı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte evlerinden çıkan vatandaşlar toplu taşıma araçlarını tercih etti. Cevizlibağ Metrobüs durağında yoğunluk olduğu görüldü. Saat 08.00'de İBB Cep Trafik Uygulaması'nda trafik yoğunlu yüzde 50 olarak ölçüldü.

İstanbul'da kar tatili dönüşü vatandaşlar toplu taşıma araçlarına yöneldi

İstanbul'da kar tatili dönüşü vatandaşlar toplu taşıma araçlarına yöneldi

İstanbul'da kar tatili dönüşü vatandaşlar toplu taşıma araçlarına yöneldi

İstanbul'da kar tatili dönüşü vatandaşlar toplu taşıma araçlarına yöneldi

İstanbul'da kar tatili dönüşü vatandaşlar toplu taşıma araçlarına yöneldi

İstanbul'da kar tatili dönüşü vatandaşlar toplu taşıma araçlarına yöneldi

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Altunbaş - Genel

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