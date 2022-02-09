İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından il genelinde helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması gerçekleştirildi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından il genelinde helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul genelinde birçok noktada gerçekleştirilen uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet, deniz liman şube ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler ve aranan şahıslar üzerinde duruldu. Araçlar didik didik aranırken, bagajda bulunan valiz ve çantalar da narkotik köpekleri yardımıyla kontrol edildi. Polis helikopteri denetime havadan destek verirken, ekiplerin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

(Abdullah Altunbaş - Ömer Faruk Yıldız/İHA)

İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması

İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması

İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması

İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Narkotik, Asayiş, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title