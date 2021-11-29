İstanbul'da hayatı felç eden fırtına bu gece ve yarın da sürecek

Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ'da önceki günden bu yana devam eden fırtına bugün etkisini iyice artırdı. Özellikle İstanbul'da 130 kilometreyi bulan rüzgarlar hayatı adeta felç etti. Çatıların uçtuğu ve ağaçların söküldüğü fırtınada 4 kişi hayatını kaybetti , çok sayıda kişi ise yaralandı.

FIRTINA YARIN DA SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, söz konusu fırtınanın bu gece ve yarın da süreceği aktarıldı. Vatandaşlar kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Meteoroji'den gelen uyarıda şu ifadeler kullanıldı:

"Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarın (30.11.2021 Salı) da Marmara. Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, yüksek kesimleri basta olmak üzere Karadeniz ile zamanla Doğu Anadolu'nun kuzeyinde batı ve güneybatı yönlerden 60-90 km/sa, yüksek kesimlerde yer yer 100 km/sa uzeri hızda esmesi beklenmektedir.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karsı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. "

RÜZGARIN HIZI 130 KİLOMETREYİ BULDU

Kuvvetli fırtına uyarılarımızın ardından bugun (29.11.2021 Pazartesi) saat 16:00 itibariyle İstanbul Beylikduzu'nde 130 km/ sa, Arnavutkoy'de 125 km/sa, Çatalca Radar Sahasında 121 km/sa, Duzce Yığılca ve İzmir Narlıdere'de 111 km/sa, İstanbul Silivri, İstanbul Boğazı Karadeniz Çıkısı ve Duzce Gumusova'da 108 km/sa, İzmir Çatalkaya Radar Sahasında 107 ları/sa. Balıkesir Bigadiç/Gediktepe'de 102 km/sa, Tekirdağ Marmaraereğlisi ve İstanbul Kilyos'da 101 km/sa, İzmir Urla, Istanbul Çatalca ve Tekirdağ Muratlı'da 100 km/sa, İzmir Karaburun'da 99 km/sa, Konak'ta 97 km/sa en yüksek rüzgar hızları kaydedilmiştir.