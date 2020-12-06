İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi

06.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 06.12.2020 11:12

İstanbul'da vatandaşlar Halk Ekmek önünde ucuza ekmek alabilmek için metrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu. Görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada, "Kuyruğun nedeni ekmeğimizin ucuz ve sağlıklı olmasındandır" dedi.

Hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte kentler sessizliğe büründü. İstanbul'da da caddeler ve meydanlar boşalırken, kısıtlamanın başlamasına saatler kala Halk Ekmek'in satıldığı yerlerin önünde oluşan uzun kuyruklar, sosyal medyada olay oldu.

İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi

Oluşan 'ucuz ekmek kuyruğu' gündem yaratırken, konuyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi.

İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi

İMAMOĞLU: KUYRUĞUN NEDENİ UCUZ VE SAĞLIKLI OLMASINDAN

İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Halk Ekmek yıllardır günlük 800-900 bin adet ekmek üretiyordu. Zorlaşan hayat şartları Halk Ekmek'e olan ilgiyi artırınca günlük 1 milyon 250 bin ekmek üretmeye başladık. İHE büfeleri önünde görülen uzun kuyruklar ekmeğimizin 1 lira ile en ucuz ve sağlıklı ekmek olmasındandır" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi
İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Başak Dizer Demet Özdemir Oktay Kaynarca Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Samatta Sinan Gümüş Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Bursa Deprem Antalya Akdeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 11:12:17. #1.14#
title