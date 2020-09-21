İstanbul'da halk ekmeğe zam yapıldı mı? İHE ürün fiyat listesi! İstanbul Halk Ekmek'e zam mı geldi? İHE zam oranları
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İstanbul'da halk ekmeğe zam yapıldı mı? İHE ürün fiyat listesi! İstanbul Halk Ekmek'e zam mı geldi? İHE zam oranları

İstanbul Halk Ekmek fiyatlarına zam gelmesi gündem oldu. İHE zam oranları ve güncel liste haberimizde. "İstanbul'da halk ekmeğe zam yapıldı mı?"sorusu kapsamında İHE ürün fiyat listesi ve İstanbul Halk Ekmek zam oranları haberimizde.

İstanbul'da halk ekmeğe zam yapıldı mı? İHE ürün fiyat listesi! İstanbul Halk Ekmek'e zam mı geldi? İHE zam oranları
21.09.2020 11:23 | Son Güncelleme: 21.09.2020 11:27

İstanbul Halk Ekmek fiyatlarındaki değişiklik sebebiyle 250 gram olan normal ekmeğe 25 kuruş zam geldi. 75 kuruş olan normal ekmek 1 TL oldu. Tam buğday ekmeğinin fiyatı 3.40'tan 5 TL'ye yükseldi.

İHE ÜRÜN FİYAT LİSTESİ

  • Altın Bahar ( Kuru Domatesli ) 70gr 1,75 TL
  • Altın Bahar ( Kuş Üzümlü ) 70gr 1,75 TL
  • Normal Ekmek 250gr 1,00 TL
  • Kepekli Ekmek 250gr 1,00 TL
  • Akdeniz Ekmeği (Sade, Kepekli ve Tuz İlavesiz) 50gr 0,30 TL
  • Akdeniz Ekmeği ( 4'lü ) 200gr 1,25 TL
  • Akdeniz Ekmeği ( 8'li ) 400gr 2.50 TL
  • Tam Buğday Unlu Ekmek 50gr 0,35 TL
  • Çavdarlı Ekmek 400gr 5,00 TL
  • Çölyak hastaları için Glutensiz Ekmek 50gr 0,50 TL
  • Çölyak hastaları için GNK 1000gr 12,50 TL
  • Düşük Proteinli Glutensiz Ekmek 50gr 0,50 TL
  • Düşük Proteinli GNK 1000gr 12,50 TL
  • Siyez Unu (Tam tane öğütülmüş) 1000gr 12,50 TL
  • Altın Çörek 50gr 1,00 TL
  • Organik Buğday Unu 1000gr 7,00 TL
  • Çok Tahıllı Ekmek (Tahıl Ambarı) 500gr 6,00 TL
  • Sandviç Ekmeği ( 70 g*5 )350gr 4,00 TL
  • Tam Buğday Unlu Sandviç Ekmeği 400gr 4,00 TL
  • Çavdarlı Sandviç Ekmeği 400gr 4,00 TL
  • Hamburger Ekmeği 350gr 4,00 TL
  • Tost Ekmeği 670gr 5,00 TL
  • Light Tost Ekmeği 500gr 5,50 TL
  • Organik Tam Buğday Ekmeği 500gr 6,00 TL
  • Tuz İlavesiz Tam Buğday Unlu Ekmek 400gr 4,00 TL
  • Tuz İlavesiz Çavdarlı Ekmek 400gr 4,00 TL
  • Ruşeymli Ekmek 350gr 4,50 TL
  • Tam Buğday Ekmeği 400gr 5,00 TL
  • Galeta Grissini 200gr 4,00 TL
  • Organik Tam Buğday Unu 1000gr 7,00 TL
  • Tam Buğday Unu (Su Değirmeninde Öğütülmüş) 1000gr 6,00 TL
  • Galeta Unu 500gr 5,50 TL
  • Çavdarlı Ekmek 50gr 0.35 TL
İstanbul'da halk ekmeğe zam yapıldı mı? İHE ürün fiyat listesi! İstanbul Halk Ekmek'e zam mı geldi? İHE zam oranları

Normal ekmek için yüzde 33 zam

Halk Ekmek tarafından üretilen 250 gramlık kepekli ve normal ekmeğe 25 kuruş zam geldi.0,75 kuruş olan normal ekmek fiyatı 21 Eylül Pazartesi gününden itibaren 1 liradan satışa sunulmaya başlandı.

İHE ZAM ORANLARI

Tam buğday ekmeği 3.40 TL'den 5.00 TL'ye yükseldi.

Organik Buğday Ekmeği 4.75 TL'den 6.00 TL'ye artış gösterdi.

Organik Buğday Unu 5.50 TL'den 7.00 TL'ye satışa sunulmaya başlandı.

Normal ve kepekli ekmek ücretleri ise 0,75 TL'den 1.00 TL'ye yükseltildi.

Kaynak: Haberler.com

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