İstanbul'da halı saha ve yüzme havuzları HES kodu şartıyla açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da halı saha ve yüzme havuzları HES kodu şartıyla açıldı

Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç - Haberler | Güncel
İstanbul'da halı saha ve yüzme havuzları HES kodu şartıyla açıldı

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyeti durdurulan halı saha, yüzme havuzu gibi tesisler, girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci, refakatçi, misafir alınmaması kaydıyla 09.00-19.00 saatleri arasında çalışabilecek.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyeti durdurulan halı saha, yüzme havuzu gibi tesisler, girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci, refakatçi, misafir alınmaması kaydıyla 09.00-19.00 saatleri arasında çalışabilecek.

İstanbul Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Yardımcısı Niyazi Erten'in başkanlığında yaptığı toplantıda, Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı.

İstanbul'un çok yüksek risk grubundaki iller arasında yer aldığı anımsatılan kararda, kentte sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise cuma günü saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacağı anlatıldı.

Kararda, sokak kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edileceği belirtilerek, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı gibi yeme ve içme yerlerinde, dernek lokali, kıraathane, çay bahçesinde masalar ve koltuklar arası mesafe koşullarına göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlamasının devam edeceği kaydedildi.

Bu mekanlarda HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00-19.00 saatleri arasında müşteri kabul edileceği aktarılan kararda, ancak bu iş yerlerinde aynı masada en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verileceği bildirildi.

Kararda, yeme-içme yerlerinin 19.00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde çalışacağı, cumartesi ve pazar günlerinde ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet vereceği vurgulandı.

Bu hafta sonu nikahlar yapılabilecek

Genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikler, nikah merasimi şeklindeki düğünlerle ilgi uygulamanın devam edeceği aktarılan kararda, ancak bu hafta sonu 3-4 Nisan'da daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerin katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla yapılabileceği ifade edildi.

Kararda, daha önce faaliyeti durdurulan halı saha, yüzme havuzu gibi tesislerin girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci, refakatçi, misafir alınmaması kaydıyla 09.00-19.00 saatleri arasında çalışabileceği bildirildi.

İnternet kafe, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler için süregelen uygulamaya uygun şekilde yüzde 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyette bulunabileceği aktarılan kararda, salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verileceği vurgulandı.

Kararda, risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için "Dinamik Denetim Süreci"nin kesintisiz şekilde uygulanmasına devam edileceği belirtilerek, kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edileceği, suç teşkil eden davranışlara ilişkin de adli işlem yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Ali İhsan Su Hayati Yazıcı Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Aleyna Tilki Demet Akalın Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut İsmail Kartal Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kokain Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da halı saha ve yüzme havuzları HES kodu şartıyla açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 20:36:38. #1.15#
title