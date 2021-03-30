İstanbul'da halı saha ve yüzme havuzları HES kodu şartıyla açıldı

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyeti durdurulan halı saha, yüzme havuzu gibi tesisler, girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci, refakatçi, misafir alınmaması kaydıyla 09.00-19.00 saatleri arasında çalışabilecek.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyeti durdurulan halı saha, yüzme havuzu gibi tesisler, girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci, refakatçi, misafir alınmaması kaydıyla 09.00-19.00 saatleri arasında çalışabilecek.

İstanbul Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Yardımcısı Niyazi Erten'in başkanlığında yaptığı toplantıda, Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı.

İstanbul'un çok yüksek risk grubundaki iller arasında yer aldığı anımsatılan kararda, kentte sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise cuma günü saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacağı anlatıldı.

Kararda, sokak kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edileceği belirtilerek, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı gibi yeme ve içme yerlerinde, dernek lokali, kıraathane, çay bahçesinde masalar ve koltuklar arası mesafe koşullarına göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlamasının devam edeceği kaydedildi.

Bu mekanlarda HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00-19.00 saatleri arasında müşteri kabul edileceği aktarılan kararda, ancak bu iş yerlerinde aynı masada en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verileceği bildirildi.

Kararda, yeme-içme yerlerinin 19.00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde çalışacağı, cumartesi ve pazar günlerinde ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet vereceği vurgulandı.

Bu hafta sonu nikahlar yapılabilecek

Genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikler, nikah merasimi şeklindeki düğünlerle ilgi uygulamanın devam edeceği aktarılan kararda, ancak bu hafta sonu 3-4 Nisan'da daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerin katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla yapılabileceği ifade edildi.

Kararda, daha önce faaliyeti durdurulan halı saha, yüzme havuzu gibi tesislerin girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci, refakatçi, misafir alınmaması kaydıyla 09.00-19.00 saatleri arasında çalışabileceği bildirildi.

İnternet kafe, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler için süregelen uygulamaya uygun şekilde yüzde 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyette bulunabileceği aktarılan kararda, salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verileceği vurgulandı.

Kararda, risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için "Dinamik Denetim Süreci"nin kesintisiz şekilde uygulanmasına devam edileceği belirtilerek, kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edileceği, suç teşkil eden davranışlara ilişkin de adli işlem yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç