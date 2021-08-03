İstanbul'da hafriyat kamyonu dehşeti

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İstanbul'da hafriyat kamyonu dehşeti Tarabya'da freni boşalan park halindeki hafriyat kamyonu işyerine daldı Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yaralanan olmazken vatandaşlar ölümden döndü Tarabya'da park halinde olduğu esnada bir anda freni boşalan hafriyat kamyonu yokuş aşağıya...

İstanbul'da hafriyat kamyonu dehşeti

Tarabya'da freni boşalan park halindeki hafriyat kamyonu işyerine daldı

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yaralanan olmazken vatandaşlar ölümden döndü

İSTANBUL - Tarabya'da park halinde olduğu esnada bir anda freni boşalan hafriyat kamyonu yokuş aşağıya kayarak işyerine daldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yaralanan olmazken, vatandaşlar ise ölümden döndü.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sarıyer Tarabya Şalcıkır Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde çalışma yapmak için 34 LR 3083 plakalı hafriyat kamyonunu park eden Rasim Varol araçtan indi. O esnada henüz bilinmeyen bir nedenle kamyonun freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyon bariyerleri aştıktan sonra bir işyerinin duvarına çarparak durabildi. Kaza sonucu işyerinin duvarı yıkılırken, vatandaşlar ise ölümden döndü.

Ortalık savaş alanına döndü

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri ile Tarabya Şehit Kemal Aykut Genç Polis Merkezi Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine polis ekipleri olay yerinde bir süre çalışma yaptı. Kazayı gören vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. İncelemelerin ardından kamyon vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur