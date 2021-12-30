İstanbul'da görev yapan kaymakamlar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da görev yapan bazı kaymakamlar, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın çocukları", "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" başlıklı fotoğraflarına oy veren Özarslan, "spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "El ense" fotoğrafını tercih etti.

Fotoğrafların her birinin farklı bir hissiyat yarattığını söyleyen Özarslan, tercih yapmakta zorlandığını, diğer fotoğrafların da seçtikleri kadar iyi olduğunu belirtti. AA'nın her alanda başarılı haberlere imza attığını anlatan Özarslan, başta fotoğraflarda emekleri bulunanlar olmak üzere tüm çalışanları tebrik ettiğini ifade etti.

"Seçim yapmak zor"

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledikten sonra haber, yaşam ve spor kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti. "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Rüzgarın cambazları" fotoğrafını seçen İnan, "yaşam"da Mehmet Eser'in "Sisin sakladığı şehir" karesini oyladı. İnan, "spor" kategorisinde ise oyunu Dmitriy Golubovich'in "Topun peşinde" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Oylamanın ardından fotoğraflarla ilgili değerlendirmede bulunan İnan, "Fotoğrafların her biri birbirinden değerli, güzel çekilmiş. Aralarında seçim yapmak da bizler için zor. Bazen birden fazla beğendiğimiz fotoğraflar olabiliyor. Biz de o yönde kanaat sergiledik." diye konuştu.

Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi. "Haber" kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Dumanlar arasında", "yaşam" kategorisinde Mehmet Eser'in "Sisin sakladığı şehir" ile Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi" başlıklı fotoğraflarını oylayan Ertaş, Dmitriy Golubovich'in "Uçan Hollandalı" ile Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğraflarını tercih etti.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu dile getiren Ertaş, AA'nın foto muhabirlerini tebrik etti.

Ümraniye ve Büyükçekmece kaymakamlarının yaşam kategorisinde tercihi "İstanbul ve hilal"

Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kaymakam Ünsal, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 64 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Muhammed Said'in "Esed rejiminin sivillere saldırısı", "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" başlıklı fotoğraflarını tercih eden Ünsal, "spor" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafını oyladı.

Fotoğrafların birbirinde güzel olması nedeniyle seçim yapmakta zorlandığını ifade eden Ünsal, fotoğrafların insanlar üzerinde etki bıraktığını belirtti.

Büyükçekmece Kaymakamı Mehmet Özel de AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledikten sonra haber, yaşam ve spor kategorilerinde beğendiği fotoğrafları oyladı.

Mehmet Özel, "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", spor kategorisinde "Şampiyon Mete Gazoz", haber kategorisinde ise "Annenin feryadı" fotoğraflarını seçti.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri

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