İstanbul'da gişelere çarpan minibüsün şoförü yaralandı
AA - Taha Erham Keleş - Güncel
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İstanbul Esenyurt'ta gişelere çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı.
ESENYURT, İSTANBUL (AA) - İstanbul Esenyurt'ta gişelere çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı.
TEM otoyolunda Ankara istikametine giden Emre Y. idaresindeki 34 RT 725 plakalı minibüs, Esenyurt gişelerine çarptı.
Kazada yaralanan minibüs sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Minibüs, vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.
AA / Taha Erham Keleş - Güncel