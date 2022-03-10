Gişelere çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı - Haberler

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Gişelere çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı

AA - Taha Erham Keleş - Güncel
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İstanbul Avcılar'da gişelere çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı.

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul Avcılar'da gişelere çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı.

TEM otoyolu Ankara istikametine giden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 RV 2372 plakalı minibüs, Avcılar gişelerinin arasındaki duvara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle gişelerin arasında sıkışan minibüsteki 2 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan biri itfaiye, diğeri de sağlık ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Minibüsün sıkıştığı yerden çıkarılması için vinçle kaldırma çalışması yapılıyor.

Gişelere çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı

Gişelere çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı

Gişelere çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı

AA / Taha Erham Keleş - Güncel

TEM Otoyolu, İstanbul, Avcılar, Ankara, Güncel, Haberler

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