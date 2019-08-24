24.08.2019 16:00

- İstanbul'da girdiği denizde boğulan 19 Yaşındaki genç toprağa verildi

BURSA - İstanbul'da girdiği denizde boğulan 19 yaşındaki Bayram Demir, Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Edebey Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay önceki gün saat 02: 00 sıralarında Beşiktaş İskelesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikisi erkek üç kişi iskelede oturarak, sohbet etti. Bir süre sonra erkeklerden Bayram Demir ve yanındaki diğer erkek şahıs yüzmek için denize girdi. Her iki arkadaş bir süre yüzdükten sonra ismi öğrenilemeyen şahıs, arkadaşı Bayram Demir'in kaybolduğunu belirterek bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar, şahsın 'şaka yaptığını' zannederek pek ciddiye almadı. Ancak kıyıya gelen şahıs kıyıya gelerek arkadaşın kaybolduğunu söyleyince, çevrede bulunan birçok vatandaş, denize atlayarak Demir'i kurtarmaya çalıştı. Vatandaşların yarım saatlik çalışmaları sonuçsuz kalınca durum polis ekiplerine bildirildi.

Kaybolan Bayram Demir'in yaklaşık yarım saatlik kurtarma çalışmaları sonuçsuz kalınca, vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaybolan Demir'in kurtarılması için Deniz Polisi, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 4 saat sonra Deniz Polisi, Demir'in cesedini kıyıya yakın bir yerde buldu. Daha sonra olay yerine çağrılan dalgıçların yardımıyla boğularak hayatını kaybeden Bayram Demir'in cansız bedeni, çıkartıldı.

Hayatını kaybeden 19 yaşındaki Bayram Demir İnegöl'e bağlı Edebey Mahallesinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazın ardından gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Demir'in cenazesine yüzlerce kişi katıldı. Arkadaşları ve ailesi cenaze namazında gözyaşlarına hakim olmadı.

Kaynak: İHA